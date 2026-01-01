Après-midi jeux Coutansouze

Après-midi jeux

Salle des fêtes Coutansouze Allier

Début : 2026-01-25 14:00:00

2026-01-25

Le Comité des Fêtes vous invite à une après-midi conviviale autour de jeux de société ! Venez en famille ou entre amis pour partager un moment ludique. Dégustation de crêpes sur place. Apportez vos jeux préférés !

Salle des fêtes Coutansouze 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 18 32 84

The Comité des Fêtes invites you to a convivial afternoon of board games! Come along with family and friends for a fun-filled afternoon. Pancakes available on site. Bring your favorite games!

