Après-midi jeux Coutansouze

Salle des fêtes Coutansouze Allier
Début : 2026-01-25 14:00:00
fin : 2026-01-25
2026-01-25
Le Comité des Fêtes vous invite à une après-midi conviviale autour de jeux de société ! Venez en famille ou entre amis pour partager un moment ludique. Dégustation de crêpes sur place. Apportez vos jeux préférés !
Salle des fêtes Coutansouze 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 18 32 84
The Comité des Fêtes invites you to a convivial afternoon of board games! Come along with family and friends for a fun-filled afternoon. Pancakes available on site. Bring your favorite games!
