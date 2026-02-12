Après-midi jeux Créon-d’Armagnac
Après-midi jeux Créon-d’Armagnac mardi 17 février 2026.
Après-midi jeux
Café associatif Créon-d’Armagnac Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17
fin : 2026-02-17
Date(s) :
2026-02-17
Le café associatif de Créon convie petits et grands pour un après-midi jeux !
Le café associatif de Créon convie petits et grands pour un après-midi jeux ! .
Café associatif Créon-d’Armagnac 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 87 28 86
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Après-midi jeux
Créon’s café associatif invites young and old to an afternoon of games!
L’événement Après-midi jeux Créon-d’Armagnac a été mis à jour le 2026-02-09 par OT Landes d’Armagnac