Après-midi Jeux & Crêpes

Salle des fêtes Payroux Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Après-midi jeux de société, jeux de cartes et crêpes offertes. La soirée se poursuit avec le tirage de la tombola et le défilé festif des Givrés de Noël. Une ambiance chaleureuse et joyeuse pour tous. Gratuit, ouvert de 0 à 102 ans ! .

Salle des fêtes Payroux 86350 Vienne Nouvelle-Aquitaine jacob.gerard.eliane@orange.fr

English : Après-midi Jeux & Crêpes

L’événement Après-midi Jeux & Crêpes Payroux a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou