Après-midi jeux de cartes Rue Cécile Sabourdy Saint-Priest-Ligoure

Rue Cécile Sabourdy Le Comptoir Saint-Priest-Ligoure Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-18

fin : 2025-10-16

Date(s) :

2025-09-18 2025-10-16 2025-11-20

À l’initiative de bénévoles, ces après-midi cartes sont là pour garder le contact !

Se retrouver, donner et prendre des nouvelles, prendre un petit verre, une petite tasse, une petite madeleine…

Souvent c’est belote, mais d’autres jeux de cartes sont les bienvenus ! .

Rue Cécile Sabourdy Le Comptoir Saint-Priest-Ligoure 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 75 46 43 liengoure@gmail.com

Italiano :

