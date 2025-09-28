Après-midi jeux de la Péronvilloise Péronville

7 Rue Germinal Péronville Eure-et-Loir

Début : 2025-09-28 14:00:00

fin : 2025-09-28 18:00:00

2025-09-28

Après-midi jeux tout public pour découvrir et partager jeux de société en toute convivialité.

La Péronvilloise invite petits et grands à un rendez-vous ludique autour des jeux de société cartes, dés, stratégie, coopération… L’ambiance est familiale et ouverte à tous les niveaux, avec des tables pour s’initier, rejouer des classiques ou tester des nouveautés. Les bénévoles guident les participants, expliquent les règles et favorisent des parties rapides et accessibles. Une petite buvette maison (boissons chaudes et gourmandises) prolonge le moment de partage. Entrée gratuite ; infos et questions pratiques auprès de l’association. .

7 Rue Germinal Péronville 28140 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 20 48 04 53 laperonvilloise@outlook.fr

English :

Game Day is a free event open to all, where you can play a variety of board games and enjoy refreshments at the refreshment bar.

German :

Nehmen Sie an einem geselligen Nachmittag rund um Gesellschaftsspiele in Péronville teil.

Italiano :

Unitevi a noi per un pomeriggio di giochi da tavolo a Péronville.

Espanol :

Únase a nosotros para una tarde amistosa de juegos de mesa en Péronville.

