Après-midi jeux de piste Place Georges Dufau Biscarrosse

Après-midi jeux de piste

Place Georges Dufau La Hemnota Biscarrosse Landes

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

JEU DE PISTE SUR ROULETTES

Le club est ravi de vous annoncer son prochain event une après-midi jeu de piste !

RDV à 14h pour partir en skate à la recherche des caches par équipes dans le centre ville de Bisca Plage ! (Niveau savoir se déplacer en autonomie. Périmètre place Dufau et ses abords proches. Sous la surveillance d’un adulte responsable si besoin)

Puis surprise de fin de parcours ,

mini jeux de skate tout niveau ,

et goûter participatif à la salle Hemnota ! (fin 17h)

Évènement sous réserve de conditions météorologiques favorables. Gratuit et ouvert à tous, RDV à la salle Hemnota avec ta planche et un petit truc à partager ! .

Place Georges Dufau La Hemnota Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 44 61 88 contact@lessallesgosses.fr

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English : Après-midi jeux de piste

L’événement Après-midi jeux de piste Biscarrosse a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Grands Lacs