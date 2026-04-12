Après-midi jeux de piste Place Georges Dufau Biscarrosse
Après-midi jeux de piste Place Georges Dufau Biscarrosse dimanche 12 avril 2026.
Après-midi jeux de piste
Place Georges Dufau La Hemnota Biscarrosse Landes
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
JEU DE PISTE SUR ROULETTES
Le club est ravi de vous annoncer son prochain event une après-midi jeu de piste !
RDV à 14h pour partir en skate à la recherche des caches par équipes dans le centre ville de Bisca Plage ! (Niveau savoir se déplacer en autonomie. Périmètre place Dufau et ses abords proches. Sous la surveillance d’un adulte responsable si besoin)
Puis surprise de fin de parcours ,
mini jeux de skate tout niveau ,
et goûter participatif à la salle Hemnota ! (fin 17h)
Évènement sous réserve de conditions météorologiques favorables. Gratuit et ouvert à tous, RDV à la salle Hemnota avec ta planche et un petit truc à partager ! .
Place Georges Dufau La Hemnota Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 44 61 88 contact@lessallesgosses.fr
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English : Après-midi jeux de piste
L’événement Après-midi jeux de piste Biscarrosse a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Grands Lacs