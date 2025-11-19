Après-midi Jeux de rôle spécial ado Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris

Deux tables, deux univers :

Choix des aventures :

Demon Slayer : dans le japon de l’ère Taisho, en 1920, les démons ont infesté le monde et dévorent sans pitié les humains. Vous incarnez des chasseurs de démons qui ont tout juste fini leur entraînement, et vous partez pour votre première mission.

Celle-ci vous emmène dans le petit village de Takayama, où des rumeurs parlent d’un démon qui se cacherait dans une mine voisine. Cette mission à l’apparence simple risque d’être bien plus dangereuse que prévue !

Au programme : ambiance shonen, combats au katana et pouvoirs élémentaires.

Il n’y a pas besoin de connaître Demon Slayer pour profiter de la partie, mais si vous êtes fans vous allez adorer.

L’Académie U.R.V.I.S : Vous êtes ce qu’on pourrait appeler dans les comics un “super-héros”, formé entre les murs de l’Académie U.R.V.I.S, un château perdu dans le fin fond de l’Angleterre.

Ici, vous et d’autres adolescents et adolescentes aux capacités extraordinaires vous entraînez à maîtriser vos pouvoirs, à forger votre éthique et à affronter le « mal », jusqu’à l’âge adulte où vous pourrez peut-être influencer le destin du monde.

Votre pouvoir (que vous choisirez pendant la création de votre personnage) est unique, peut-être instable, mais plein de promesses et de possibilités.

Entre entraînements intenses, duels d’entraînement, missions de terrain et vie privée, vous devrez faire vos preuves et peut-être sauver bien plus que votre réputation auprès d’une civilisation qui n’est peut-être pas prête à vous accepter.

Serez-vous les héros que le monde attend, ou succomberez-vous à l’appel du pouvoir ?

Inspirations: The Boys, Umbrella Academy, Héro Corp

Qu’est-ce que le jeu de rôle ?

Le jeu de rôle est une activité où chaque participant incarne un personnage

Plongez dans l’aventure avec cet après-midi Jeux de rôle spécial ados.

C’est le moment ou jamais de vous lancer !

Le mercredi 19 novembre 2025

de 15h45 à 18h00

gratuit Public jeunes. A partir de 12 ans.

Bibliothèque Jacqueline de Romilly 16 avenue de la Porte Montmartre 75018 Paris

https://opale-roliste.com/jeu-role-mediatheque-jacqueline-romilly +33142556020 bibliotheque.jacqueline-deromilly@paris.fr https://facebook.bibliotheque.porte.montmartre https://facebook.bibliotheque.porte.montmartre