Après-midi Jeux de rôle spécial ados Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris mercredi 19 novembre 2025.
Pour plus d’informations sur les thèmes proposés et pour l’inscription, c’est auprès des bibliothécaires.
Plongez dans l’aventure avec cet après-midi Jeux de rôle spécial ados.
C’est le moment ou jamais de vous lancer !
Le mercredi 19 novembre 2025
de 16h00 à 18h00
gratuit Public jeunes. A partir de 12 ans.
Bibliothèque Jacqueline de Romilly 16 avenue de la Porte Montmartre 75018 Paris
https://opale-roliste.com/jeu-role-mediatheque-jacqueline-romilly +33142556020 bibliotheque.jacqueline-deromilly@paris.fr https://facebook.bibliotheque.porte.montmartre https://facebook.bibliotheque.porte.montmartre