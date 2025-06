APRES-MIDI JEUX DE SOCIETE A AVENE Avène 2 juillet 2025 07:00

Hérault

APRES-MIDI JEUX DE SOCIETE A AVENE 69 Quai des Tanneries Avène Hérault

Début : 2025-07-02

fin : 2025-11-04

2025-07-02

2025-07-22

2025-09-09

2025-09-23

2025-10-07

2025-11-04

2025-11-11

2025-11-18

Venez passer une après-midi conviviale autour de jeux de sociétés de 14h à 17h. GRATUIT.

RDV à la salle polyvalente du village d’Avène. Information au 06 78 01 08 51

69 Quai des Tanneries

Avène 34260 Hérault Occitanie +33 6 78 01 08 51

English :

Come and spend a convivial afternoon playing board games from 2pm to 5pm. FREE OF CHARGE.

Meet at the village hall in Avène. Information on 06 78 01 08 51

German :

Verbringen Sie einen geselligen Nachmittag mit Gesellschaftsspielen von 14:00 bis 17:00 Uhr. DIE TEILNAHME IST KOSTENLOS.

Treffpunkt: Mehrzweckraum im Dorf Avène. Informationen unter 06 78 01 08 51

Italiano :

Venite a divertirvi con un pomeriggio di giochi da tavolo dalle 14.00 alle 17.00. GRATUITO.

Punto d’incontro presso la sala del villaggio di Avène. Informazioni al numero 06 78 01 08 51

Espanol :

Ven a disfrutar de una tarde de juegos de mesa de 14:00 a 17:00 h. ENTRADA GRATUITA.

Punto de encuentro en el ayuntamiento de Avène. Información en el 06 78 01 08 51

