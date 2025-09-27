Après-midi Jeux de Société à Felzins Felzins

Felzins Lot

Gratuit

Début : 2025-09-27 14:00:00

fin : 2025-12-15

2025-09-27 2025-10-27 2025-11-24 2025-12-15

Vous avez plus de soixante ans et résidez à Figeac et communes aux alentours? Venez participer aux après-midi jeux de société.

Felzins 46270 Lot Occitanie +33 5 65 34 41 25 servicesdescarmes@apeai46.fr

English :

Are you over sixty and live in Figeac and the surrounding area? Come and take part in our afternoon board games.

German :

Sie sind über 60 Jahre alt und wohnen in Figeac und den umliegenden Gemeinden? Nehmen Sie an den Spielenachmittagen teil.

Italiano :

Avete più di sessant’anni e vivete a Figeac e dintorni? Venite a partecipare ai nostri giochi da tavolo pomeridiani.

Espanol :

¿Tienes más de sesenta años y vives en Figeac y alrededores? Ven a participar en nuestros juegos de mesa vespertinos.

