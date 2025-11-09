Après-midi jeux de société à Fontaine-Henry

Médiathèque Fontaine-Henry Calvados

Début : 2025-11-09 14:00:00

fin : 2025-11-09 16:30:00

2025-11-09

Venez passer un après-midi jeux de société à la médiathèque de Fontaine-Henry.

Médiathèque Fontaine-Henry 14610 Calvados Normandie +33 2 31 80 38 93 bibliocreully@gmail.com

English : Après-midi jeux de société à Fontaine-Henry

Come and enjoy an afternoon of board games at the Fontaine-Henry multimedia library.

German : Après-midi jeux de société à Fontaine-Henry

Verbringen Sie einen Nachmittag mit Gesellschaftsspielen in der Mediathek von Fontaine-Henry.

Italiano :

Venite a godervi un pomeriggio di giochi da tavolo presso la biblioteca multimediale Fontaine-Henry.

Espanol :

Ven a disfrutar de una tarde de juegos de mesa en la biblioteca multimedia Fontaine-Henry.

L'événement Après-midi jeux de société à Fontaine-Henry Fontaine-Henry a été mis à jour le 2025-11-05