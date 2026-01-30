Après-midi jeux de société à la médiathèque Aqua-Libris Médiathèque Aqua-Libris Saint-Maixent-l’École

Après-midi jeux de société à la médiathèque Aqua-Libris

Médiathèque Aqua-Libris 4 Rue Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Amusez-vous avec une sélection de jeux de société sur le cinéma et la musique.

A partir de 8 ans

Accès libre .

Médiathèque Aqua-Libris 4 Rue Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 16 58 75 mediatheque.aqua-libris@cc-hvs.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Après-midi jeux de société à la médiathèque Aqua-Libris

L’événement Après-midi jeux de société à la médiathèque Aqua-Libris Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-02-03 par OT Haut Val De Sèvre