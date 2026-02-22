Après-midi Jeux de société à la médiathèque de St Laurent d’Olt Saint-Laurent-d’Olt

Après-midi Jeux de société à la médiathèque de St Laurent d’Olt

Vendredi 2026-03-06

Après-midi Jeux de société puis goûter partagé !

(chacun amène son goûter préféré à partager (gâteau, fruits, jus de fruits,…))

Animation gratuite Tout public .

33 rue principale Saint-Laurent-d’Olt 12560 Aveyron Occitanie +33 5 65 78 40 39 bibliostlaurentdolt@gmail.com

English :

Afternoon board games followed by a shared snack!

