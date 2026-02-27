Après-midi jeux de société à Marguerite Audoux Bibliothèque Marguerite Audoux Paris
Après-midi jeux de société à Marguerite Audoux Bibliothèque Marguerite Audoux Paris samedi 14 mars 2026.
Que ce soit en famille
ou en vous joignant à un groupe et laissez-vous guider par les conseils des
bibliothécaires présents qui seront là pour vous expliquer les règles et vous
mettre dans de bonnes conditions !
Pour les petits et les grands, venez découvrir ou re-découvrir des jeux de société pour amateurs ou initiés !
Le samedi 14 mars 2026
de 16h00 à 18h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-14T17:00:00+01:00
fin : 2026-03-14T19:00:00+01:00
Date(s) : 2026-03-14T16:00:00+02:00_2026-03-14T18:00:00+02:00
Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin 75003 Paris
Afficher la carte du lieu Bibliothèque Marguerite Audoux et trouvez le meilleur itinéraire