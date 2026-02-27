Après-midi jeux de société à Marguerite Audoux Bibliothèque Marguerite Audoux Paris

Que ce soit en famille

ou en vous joignant à un groupe et laissez-vous guider par les conseils des

bibliothécaires présents qui seront là pour vous expliquer les règles et vous

mettre dans de bonnes conditions !

Pour les petits et les grands, venez découvrir ou re-découvrir des jeux de société pour amateurs ou initiés !

Le samedi 14 mars 2026

de 16h00 à 18h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans.

Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin 75003 Paris



