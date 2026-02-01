Après-midi jeux de société à Ruffey sur Seille avec l’APE Les P’tits Ruffeysiens Salle des fêtes de ruffey sur seille Ruffey-sur-Seille
Tarif : 0 – 0 – EUR
Début : 2026-02-28 14:00:00
fin : 2026-02-28 18:00:00
L’APE organise une après-midi jeux de société !
Cet événement est ouvert à absolument tout le monde petits et grands !
De nombreux jeux adaptés à tous les âges seront mis à disposition pour partager un moment convivial en famille.
Si vous souhaitez faire découvrir un jeu que vous aimez, vous pouvez bien sûr apporter le vôtre — ce sera avec plaisir !
Une buvette sera également tenue sur place pour un moment encore plus chaleureux.
On espère vous voir nombreux pour ce temps de partage et de bonne humeur ! ?? .
Salle des fêtes de ruffey sur seille 101 Rue d’Oisenans Ruffey-sur-Seille 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté Lesptitsruffeysiens39@gmail.com
