Après-midi jeux de société à Ruffey sur Seille avec l’APE Les P’tits Ruffeysiens Salle des fêtes de ruffey sur seille Ruffey-sur-Seille

Après-midi jeux de société à Ruffey sur Seille avec l’APE Les P’tits Ruffeysiens

Salle des fêtes de ruffey sur seille 101 Rue d’Oisenans Ruffey-sur-Seille Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 14:00:00

fin : 2026-02-28 18:00:00

Date(s) :

2026-02-28

L’APE organise une après-midi jeux de société !

Cet événement est ouvert à absolument tout le monde petits et grands !

De nombreux jeux adaptés à tous les âges seront mis à disposition pour partager un moment convivial en famille.

Si vous souhaitez faire découvrir un jeu que vous aimez, vous pouvez bien sûr apporter le vôtre — ce sera avec plaisir !

Une buvette sera également tenue sur place pour un moment encore plus chaleureux.

On espère vous voir nombreux pour ce temps de partage et de bonne humeur ! ?? .

Salle des fêtes de ruffey sur seille 101 Rue d’Oisenans Ruffey-sur-Seille 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté Lesptitsruffeysiens39@gmail.com

