Après-midi jeux de société à St Loup des Chaumes Saint-Loup-des-Chaumes

Après-midi jeux de société à St Loup des Chaumes

Route de Rousson Saint-Loup-des-Chaumes Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-21 14:30:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Vous êtes plutôt jeux de plateau, de stratégie, d’ambiance ou coopératif ?

L’association Loupienne Sport et Loisirs, propose une après-midi ouverte à tous, pour découvrir de nouveaux jeux modernes ou pour revisiter les grands classiques. L’après-midi sera ponctuée d’une tombola et d’un goûter offert. Petits et grands passez un moment convivial à rire ou faire travailler vos méninges. .

Route de Rousson Saint-Loup-des-Chaumes 18190 Cher Centre-Val de Loire

English :

Do you prefer board, strategy, atmospheric or cooperative games?

