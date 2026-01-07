Après-midi jeux de société à St Loup des Chaumes Saint-Loup-des-Chaumes
Après-midi jeux de société à St Loup des Chaumes Saint-Loup-des-Chaumes samedi 21 mars 2026.
Après-midi jeux de société à St Loup des Chaumes
Route de Rousson Saint-Loup-des-Chaumes Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-21 14:30:00
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Vous êtes plutôt jeux de plateau, de stratégie, d’ambiance ou coopératif ?
L’association Loupienne Sport et Loisirs, propose une après-midi ouverte à tous, pour découvrir de nouveaux jeux modernes ou pour revisiter les grands classiques. L’après-midi sera ponctuée d’une tombola et d’un goûter offert. Petits et grands passez un moment convivial à rire ou faire travailler vos méninges. .
Route de Rousson Saint-Loup-des-Chaumes 18190 Cher Centre-Val de Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Do you prefer board, strategy, atmospheric or cooperative games?
L’événement Après-midi jeux de société à St Loup des Chaumes Saint-Loup-des-Chaumes a été mis à jour le 2026-01-07 par OT LIGNIERES