Venez participer à un moment convivial pour petits et grands, autour des jeux ! Vous pouvez venir avec vos jeux préférés pour les faire découvrir et partager ce moment ludique en famille ou entre amis.Tout public

84 rue Jordy Bibliothèque municipale

Abreschviller 57560 Moselle Grand Est +33 3 87 03 70 32 bibliabreschviller1@gmail.com

English :

Come and join us for a fun-filled evening of games for young and old! You’re welcome to bring your favorite games and share them with family and friends.

German :

Kommen Sie und nehmen Sie an einem geselligen Moment für Groß und Klein rund um das Thema Spiele teil! Sie können Ihre Lieblingsspiele mitbringen, um sie anderen vorzustellen und diesen spielerischen Moment mit der Familie oder mit Freunden zu teilen.

Italiano :

Venite a partecipare al divertimento e ai giochi per tutte le età! Potete portare i vostri giochi preferiti e condividerli con la famiglia e gli amici.

Espanol :

Ven y únete a la diversión y a los juegos para todas las edades Puedes traer tus juegos favoritos y compartirlos con tu familia y amigos.

