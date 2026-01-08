Après-midi jeux de société Aire-sur-l’Adour

Après-midi jeux de société

Gratuit

Pour les vacances, venez profiter de séances autour des jeux de société en famille, entre amis ou même avec des inconnus.

En collaboration avec l’association Le Nain Geaune, venez découvrir une grande variété de jeux pour vous amuser en toute convivialité !

De 14h à 18h

Médiathèque d’Aire sur l’Adour

Gratuit sur inscription .

Médiathèque Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 34 04

