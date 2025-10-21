APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ Amélie-les-Bains-Palalda
APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ Amélie-les-Bains-Palalda mardi 21 octobre 2025.
APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ
Micro-Folie Amélie-les-Bains-Palalda Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-21 14:00:00
fin : 2025-10-21 16:00:00
Date(s) :
2025-10-21
Jeux de société
.
Micro-Folie Amélie-les-Bains-Palalda 66110 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 39 91 37
English :
Board games
German :
Gesellschaftsspiele
Italiano :
Giochi da tavolo
Espanol :
Juegos de mesa
L’événement APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ Amélie-les-Bains-Palalda a été mis à jour le 2025-09-16 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR