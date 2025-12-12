APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ Amélie-les-Bains-Palalda

APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ Amélie-les-Bains-Palalda mardi 13 janvier 2026.

APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ

1 rue de la Riviera Amélie-les-Bains-Palalda Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-13 14:00:00
fin : 2026-01-13 16:00:00

Date(s) :
2026-01-13

Jeux de société
  .

1 rue de la Riviera Amélie-les-Bains-Palalda 66110 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 39 91 37 

English :

Board games

L’événement APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ Amélie-les-Bains-Palalda a été mis à jour le 2025-12-12 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR