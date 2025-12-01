Après midi jeux de socièté Asquins

Salle des Fêtes Asquins Yonne

Début : 2025-12-21 15:00:00
fin : 2025-12-21 17:00:00

2025-12-21

Après midi jeux de socièteé et d’adresse; Dobble géant, Habilrinthe, Mikado géant, Bean bag, Billard Hollandais, Ring Spel, Super puck…. Gouter partagé gateaux bienvenus   .

Salle des Fêtes Asquins 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   bibli.asquins@gmail.com

