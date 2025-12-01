Après midi jeux de socièté Asquins

Après midi jeux de socièté

Salle des Fêtes Asquins Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 15:00:00

fin : 2025-12-21 17:00:00

Date(s) :

2025-12-21

Après midi jeux de socièteé et d’adresse; Dobble géant, Habilrinthe, Mikado géant, Bean bag, Billard Hollandais, Ring Spel, Super puck…. Gouter partagé gateaux bienvenus .

Salle des Fêtes Asquins 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté bibli.asquins@gmail.com

