Après midi jeux de socièté Asquins
Après midi jeux de socièté Asquins dimanche 21 décembre 2025.
Après midi jeux de socièté
Salle des Fêtes Asquins Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21 15:00:00
fin : 2025-12-21 17:00:00
Date(s) :
2025-12-21
Après midi jeux de socièteé et d’adresse; Dobble géant, Habilrinthe, Mikado géant, Bean bag, Billard Hollandais, Ring Spel, Super puck…. Gouter partagé gateaux bienvenus .
Salle des Fêtes Asquins 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté bibli.asquins@gmail.com
English : Après midi jeux de socièté
L’événement Après midi jeux de socièté Asquins a été mis à jour le 2025-12-08 par Office de Tourisme du Grand Vézelay