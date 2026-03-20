Après-midi Jeux de société au Centre Aquatique Centre aquatique L’O’ des sucs Yssingeaux
Après-midi Jeux de société au Centre Aquatique Centre aquatique L’O’ des sucs Yssingeaux vendredi 10 avril 2026.
Après-midi Jeux de société au Centre Aquatique
Centre aquatique L’O’ des sucs 405 route du complexe sportif Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 15:00:00
fin : 2026-04-17 17:00:00
Date(s) :
2026-04-10 2026-04-17
En partenariat avec Ludis’Trolls. Tarifs entrée piscine.
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Centre aquatique L’O’ des sucs 405 route du complexe sportif Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 15 98 01 63 contact@o-des-sucs.fr
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English :
In partnership with Ludis’Trolls. Prices: pool admission.
L’événement Après-midi Jeux de société au Centre Aquatique Yssingeaux a été mis à jour le 2026-03-20 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire