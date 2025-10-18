Après-midi jeux de société au Fou de Trucks Festival Gresswiller

rue Curie Gresswiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Samedi 2025-10-18 14:00:00

fin : 2025-10-18 17:00:00

2025-10-18

Association jeux de société à Mutzig qui organise une après-midi de jeux

La rue des Jeux, association à Mutzig propose des découvrir et de jouer à différents jeux de société .

rue Curie Gresswiller 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 11 61 infos@ot-molsheim-mutzig.com

English :

Association Jeux de Société in Mutzig organizes an afternoon of games

German :

Association jeux de société in Mutzig, die einen Spielenachmittag organisiert

Italiano :

Associazione Jeux de Société a Mutzig, che organizza un pomeriggio di giochi

Espanol :

La Association Jeux de Société de Mutzig organiza una tarde de juegos

