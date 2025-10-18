Après-midi jeux de société au Fou de Trucks Festival Gresswiller
Après-midi jeux de société au Fou de Trucks Festival Gresswiller samedi 18 octobre 2025.
Après-midi jeux de société au Fou de Trucks Festival
rue Curie Gresswiller Bas-Rhin
Début : Samedi 2025-10-18 14:00:00
fin : 2025-10-18 17:00:00
2025-10-18
Association jeux de société à Mutzig qui organise une après-midi de jeux
La rue des Jeux, association à Mutzig propose des découvrir et de jouer à différents jeux de société .
rue Curie Gresswiller 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 11 61 infos@ot-molsheim-mutzig.com
English :
Association Jeux de Société in Mutzig organizes an afternoon of games
German :
Association jeux de société in Mutzig, die einen Spielenachmittag organisiert
Italiano :
Associazione Jeux de Société a Mutzig, che organizza un pomeriggio di giochi
Espanol :
La Association Jeux de Société de Mutzig organiza una tarde de juegos
