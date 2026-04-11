Après-midi jeux de société au Manoir de Kerlaouen Manoir de Kerlaouen Lesneven
Après-midi jeux de société au Manoir de Kerlaouen Manoir de Kerlaouen Lesneven samedi 18 avril 2026.
Lesneven
Après-midi jeux de société au Manoir de Kerlaouen
Manoir de Kerlaouen 48 rue Général de Gaulle Lesneven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:00:00
fin : 2026-04-18 17:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Allier jeux de société et art contemporain ? Pourquoi pas ?
Venez profiter d’une après-midi jeux de société dans un décor d’exception au Manoir de Kerlaouen !
L’association Tyludo a préparé pour vous une sélection de jeux en lien avec l’exposition Déjà Vu qui saura faire travailler vos méninges et tester vos réflexes !
En famille, entre amis ou en solo, venez partager un moment convivial autour de la culture et du jeu ! .
Manoir de Kerlaouen 48 rue Général de Gaulle Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 7 44 91 64 91
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English : Après-midi jeux de société au Manoir de Kerlaouen
L’événement Après-midi jeux de société au Manoir de Kerlaouen Lesneven a été mis à jour le 2026-04-07 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
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