Après-midi jeux de société au Manoir de Kerlaouen Manoir de Kerlaouen Lesneven

Lesneven

Après-midi jeux de société au Manoir de Kerlaouen

Manoir de Kerlaouen 48 rue Général de Gaulle Lesneven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:00:00

fin : 2026-04-18 17:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Allier jeux de société et art contemporain ? Pourquoi pas ?

Venez profiter d’une après-midi jeux de société dans un décor d’exception au Manoir de Kerlaouen !

L’association Tyludo a préparé pour vous une sélection de jeux en lien avec l’exposition Déjà Vu qui saura faire travailler vos méninges et tester vos réflexes !

En famille, entre amis ou en solo, venez partager un moment convivial autour de la culture et du jeu ! .

Manoir de Kerlaouen 48 rue Général de Gaulle Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 7 44 91 64 91

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English : Après-midi jeux de société au Manoir de Kerlaouen

L’événement Après-midi jeux de société au Manoir de Kerlaouen Lesneven a été mis à jour le 2026-04-07 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne