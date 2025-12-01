Après-midi Jeux de société

1 Place Saint-Vincent Auger-Saint-Vincent Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-13 17:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Rejoignez-nous au Café Citoyen pour un moment convivial et chaleureux !

Samedi 13 décembre

♟️ de 14h à 17h

Ouvert à tous

Rejoignez-nous au Café Citoyen pour un moment convivial et chaleureux !

Samedi 13 décembre

♟️ de 14h à 17h

Ouvert à tous .

1 Place Saint-Vincent Auger-Saint-Vincent 60800 Oise Hauts-de-France

English :

Join us at the Café Citoyen for a warm and friendly moment! ???

? Saturday December 13th

2pm to 5pm

Open to all

L’événement Après-midi Jeux de société Auger-Saint-Vincent a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de Tourisme du Pays de Valois