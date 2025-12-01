Après-midi Jeux de société Auger-Saint-Vincent
Après-midi Jeux de société
1 Place Saint-Vincent Auger-Saint-Vincent Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2025-12-13 14:00:00
fin : 2025-12-13 17:00:00
2025-12-13
Rejoignez-nous au Café Citoyen pour un moment convivial et chaleureux !
Samedi 13 décembre
♟️ de 14h à 17h
Ouvert à tous
1 Place Saint-Vincent Auger-Saint-Vincent 60800 Oise Hauts-de-France
English :
Join us at the Café Citoyen for a warm and friendly moment! ???
? Saturday December 13th
2pm to 5pm
Open to all
