APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ AUTOUR DU CLIMAT bibliothèque Ventalon en Cévennes mercredi 22 octobre 2025.

APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ AUTOUR DU CLIMAT

bibliothèque Lieu-dit Lézinier Ventalon en Cévennes Lozère

Début : 2025-10-22 14:30:00

fin : 2025-10-22 17:00:00

Et si vous passiez un après-midi à vous amuser tout en apprenant sur le sujet du climat et de l’énergie ? Biosphera vous invite à découvrir des jeux de société pour tout âge et tout niveau. Nous vous attendons seul, en famille ou entre amis. Un goûter vous sera proposé.

Ouvert à tous, sans inscription. Avec l’association Lézard Loco. .

bibliothèque Lieu-dit Lézinier Ventalon en Cévennes 48240 Lozère Occitanie +33 4 66 07 39 25

English :

How about spending an afternoon having fun while learning about climate and energy? Biosphera invites you to discover board games for all ages and levels. A snack will be served.

Open to all, no registration required.

German :

Wie wäre es, einen Nachmittag lang Spaß zu haben und gleichzeitig etwas über das Thema Klima und Energie zu lernen? Biosphera lädt Sie dazu ein, Gesellschaftsspiele für jedes Alter und jedes Niveau zu entdecken. Ein kleiner Snack wird Ihnen angeboten.

Offen für alle, keine Anmeldung erforderlich.

Italiano :

Perché non passare un pomeriggio di divertimento imparando a conoscere il clima e l’energia? Biosphera vi invita a scoprire giochi da tavolo per tutte le età e tutti i livelli. Verrà servita una merenda.

Aperto a tutti, non è richiesta l’iscrizione.

Espanol :

¿Por qué no pasar una tarde divirtiéndose mientras se aprende sobre el clima y la energía? Biosphera le invita a descubrir juegos de mesa para todas las edades y niveles. Se servirá un tentempié.

Abierto a todos, no es necesario inscribirse.

