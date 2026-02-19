Après-midi Jeux de société

Salle de l’Amicale laïque Baigts-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Venez comme vous êtes ; si vous souhaitez faire découvrir des jeux ou en découvrir, c’est le moment ! .

Salle de l’Amicale laïque Baigts-de-Béarn 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 33 09

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Après-midi Jeux de société

L’événement Après-midi Jeux de société Baigts-de-Béarn a été mis à jour le 2026-02-16 par OT Coeur de Béarn