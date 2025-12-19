Après-midi jeux de société Baldenheim
Après-midi jeux de société Baldenheim dimanche 25 janvier 2026.
Après-midi jeux de société
3 Rue du château Baldenheim Bas-Rhin
Dimanche 2026-01-25 14:00:00
2026-01-25 16:00:00
2026-01-25
Après-midi jeux de société en partenariat avec Ludo Ried. Ouvert à tous, aux petits comme aux grands.
Venez passer un bon moment en famille ou entre amis, événement gratuit, buvette et petite restauration sur place. 0 .
3 Rue du château Baldenheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 70 11 15 26 lesptitespommesblanches67@gmail.com
English :
Afternoon of board games open to all, young and old alike. In partnership with Ludo Ried
