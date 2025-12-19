Après-midi jeux de société

3 Rue du château Baldenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-25 14:00:00

fin : 2026-01-25 16:00:00

Date(s) :

2026-01-25

Après-midi jeux de société ouvert à tous, aux petits comme aux grands. En partenariat avec Ludo Ried

Après-midi jeux de société en partenariat avec Ludo Ried. Ouvert à tous, aux petits comme aux grands.

Venez passer un bon moment en famille ou entre amis, événement gratuit, buvette et petite restauration sur place. 0 .

3 Rue du château Baldenheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 70 11 15 26 lesptitespommesblanches67@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Afternoon of board games open to all, young and old alike. In partnership with Ludo Ried

L’événement Après-midi jeux de société Baldenheim a été mis à jour le 2025-12-19 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme