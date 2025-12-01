Après midi jeux de société Technopôle Philippe Vilmorin Bar-le-Duc

Après midi jeux de société

Technopôle Philippe Vilmorin EPL Agro de la Meuse Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-13 17:30:00

Date(s) :

2025-12-13

Nous sommes 4 élèves de BTS ACSE à l’EPL Agro de la Meuse.

Dans le cadre d’un projet PIC (Projet d’Initiatives et Communication), nous organisons une après midi jeux de société à la salle bleue de l’EPL Agro (indications sur place + parking gratuit).

Nous vous attendons donc nombreux !

Entrée gratuite.Tout public

0 .

Technopôle Philippe Vilmorin EPL Agro de la Meuse Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 6 73 13 36 93

English :

We are 4 BTS ACSE students at EPL Agro de la Meuse.

As part of a PIC project (Projet d?Initiatives et Communication), we are organizing an afternoon of board games at the EPL Agro?s salle bleue (directions on site + free parking).

We look forward to seeing you there!

Free admission.

L’événement Après midi jeux de société Bar-le-Duc a été mis à jour le 2025-12-05 par OT SUD MEUSE