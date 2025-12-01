Après midi jeux de société Technopôle Philippe Vilmorin Bar-le-Duc
Après midi jeux de société Technopôle Philippe Vilmorin Bar-le-Duc samedi 13 décembre 2025.
Après midi jeux de société
Technopôle Philippe Vilmorin EPL Agro de la Meuse Bar-le-Duc Meuse
Début : Samedi Samedi 2025-12-13 14:00:00
fin : 2025-12-13 17:30:00
2025-12-13
Nous sommes 4 élèves de BTS ACSE à l’EPL Agro de la Meuse.
Dans le cadre d’un projet PIC (Projet d’Initiatives et Communication), nous organisons une après midi jeux de société à la salle bleue de l’EPL Agro (indications sur place + parking gratuit).
Nous vous attendons donc nombreux !
Entrée gratuite.Tout public
Technopôle Philippe Vilmorin EPL Agro de la Meuse Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 6 73 13 36 93
English :
We are 4 BTS ACSE students at EPL Agro de la Meuse.
As part of a PIC project (Projet d?Initiatives et Communication), we are organizing an afternoon of board games at the EPL Agro?s salle bleue (directions on site + free parking).
We look forward to seeing you there!
Free admission.
