Après-midi jeux de société Salle des associations Bavent

À Bavent, l’Association des parents d’élèves convie petits et grands à une après-midi placée sous le signe du jeu et du partage. Autour de tables animées de jeux de société, familles et voisins sont invités à se retrouver pour un moment convivial, accessible à tous les âges.

La participation est libre, fidèle à l’esprit chaleureux et solidaire qui anime la vie locale.

Ventes de crêpes et petite buvette sur place. .

In Bavent, the Parents? Association invites young and old to an afternoon of games and sharing. Families and neighbors are invited to gather around tables set with board games, for a convivial moment accessible to all ages.

