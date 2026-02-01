Après-midi jeux de société Place Jean Moulin Bavilliers
Après-midi jeux de société
Place Jean Moulin Médiathèque de Bavilliers Bavilliers Territoire de Belfort
La médiathèque de Bavilliers vous propose un après-midi sans écran, placé sous le signe de la découverte, du partage et de la convivialité.
Jeux, lectures et activités créatives seront au rendez-vous pour petits et grands, l’occasion de se retrouver autrement et de profiter d’un moment ensemble. .
Place Jean Moulin Médiathèque de Bavilliers Bavilliers 90800 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 67 02 mediatheque@bavilliers.fr
