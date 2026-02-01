Après-midi jeux de société Place Jean Moulin Bavilliers

Après-midi jeux de société

Place Jean Moulin Médiathèque de Bavilliers Bavilliers Territoire de Belfort

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-02-11 14:00:00

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

La médiathèque de Bavilliers vous propose un après-midi sans écran, placé sous le signe de la découverte, du partage et de la convivialité.

Jeux, lectures et activités créatives seront au rendez-vous pour petits et grands, l’occasion de se retrouver autrement et de profiter d’un moment ensemble. .

Place Jean Moulin Médiathèque de Bavilliers Bavilliers 90800 Territoire de Belfort +33 3 84 28 67 02 mediatheque@bavilliers.fr

