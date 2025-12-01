Après-midi jeux de société

Beaune-la-Rolande Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 15:00:00

fin : 2025-12-31 18:00:00

Date(s) :

2025-12-31

Venez passer un moment convivial et amusant en famille lors de l’après-midi jeux de société organisé par la Bibliothèque Municipale de Beaune-la-Rolande !

Venez partager un moment de qualité et de bonne humeur en famille lors de notre après-midi jeux. C’est l’occasion parfaite de découvrir et de vous amuser avec les tout nouveaux jeux de société de la bibliothèque. Que vous soyez stratège ou amateur de défis rapides, il y en aura pour tous les goûts !

Partagez des rires, relevez des défis et créez de merveilleux souvenirs ensemble. Ne manquez pas cette expérience ludique ! .

Beaune-la-Rolande 45340 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 33 21 56

English :

Come and enjoy a fun-filled family afternoon of board games organized by the Beaune-la-Rolande municipal library!

