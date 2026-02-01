Après-midi jeux de société Bellefontaine
Après-midi jeux de société Bellefontaine samedi 21 février 2026.
Après-midi jeux de société
192 Grande rue Bellefontaine Vosges
Début : Samedi Samedi 2026-02-21 14:00:00
fin : 2026-02-21 18:00:00
2026-02-21
Après-midi jeux de société à la bibliothèque de 14h à 18h.
2€ par joueur, goûter offert.
Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés.Tout public
192 Grande rue Bellefontaine 88370 Vosges Grand Est +33 6 52 27 00 07
English :
Board games afternoon at the library from 2pm to 6pm.
2? per player, snack included.
Children under 12 must be accompanied.
L’événement Après-midi jeux de société Bellefontaine a été mis à jour le 2026-02-05 par OT EPINAL ET SA REGION