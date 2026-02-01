Après-midi jeux de société

192 Grande rue Bellefontaine Vosges

Après-midi jeux de société à la bibliothèque de 14h à 18h.

2€ par joueur, goûter offert.

Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés.Tout public

192 Grande rue Bellefontaine 88370 Vosges Grand Est +33 6 52 27 00 07

Board games afternoon at the library from 2pm to 6pm.

2? per player, snack included.

Children under 12 must be accompanied.

L’événement Après-midi jeux de société Bellefontaine a été mis à jour le 2026-02-05 par OT EPINAL ET SA REGION