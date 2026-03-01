Après-midi jeux de société

Salle Saint Martin Bellenot-sous-Pouilly Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 15:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Envie de passer un bon moment ?

L’association vous invite à une après-midi jeux de société le dimanche 29 mars !

Que vous soyez amateur de jeux d’ambiance, stratège dans l’âme ou simplement curieux, venez partager un moment convivial autour des jeux de société ??

Vous pouvez apporter vos jeux favoris pour les faire découvrir aux autres participants.

On vous attend nombreux pour jouer, rire et passer un bel après-midi ensemble ! .

Salle Saint Martin Bellenot-sous-Pouilly 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté bellenotrement@gmail.com

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English : Après-midi jeux de société

L’événement Après-midi jeux de société Bellenot-sous-Pouilly a été mis à jour le 2026-03-23 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)