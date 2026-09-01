Après-midi jeux de société – Biblio’fil Bibliothèque du Pin Le Pin
mercredi 30 septembre 2026 · Bibliothèque du Pin · Le Pin
Informations pratiques
Le Pin
Après-midi jeux de société – Biblio’fil
Bibliothèque du Pin 11 Rue du Sapin Le Pin Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 15:30:00
fin : 2026-09-30 17:30:00
Date(s) :
2026-09-30 2026-11-18 2027-01-27
Les après-midi jeux proposent des jeux de société pur les enfants de 8 à 12 ans. Un bon moment à partager entre amis.
Gratuit sur inscription en ligne ou par téléphone. .
Bibliothèque du Pin 11 Rue du Sapin Le Pin 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 97 37 26
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English :
The game afternoons feature board games for children ages 8 to 12. It’s a great time to spend with friends.
L’événement Après-midi jeux de société – Biblio’fil Le Pin a été mis à jour le 2026-09-03 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis