Après-midi jeux de société – Biblio’fil Bibliothèque du Pin Le Pin

Informations pratiques

Le Pin

Après-midi jeux de société – Biblio’fil

Bibliothèque du Pin 11 Rue du Sapin Le Pin Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 15:30:00

fin : 2026-09-30 17:30:00

Date(s) :

2026-09-30 2026-11-18 2027-01-27

Les après-midi jeux proposent des jeux de société pur les enfants de 8 à 12 ans. Un bon moment à partager entre amis.

Gratuit sur inscription en ligne ou par téléphone. .

Bibliothèque du Pin 11 Rue du Sapin Le Pin 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 97 37 26

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English :

The game afternoons feature board games for children ages 8 to 12. It’s a great time to spend with friends.

L’événement Après-midi jeux de société – Biblio’fil Le Pin a été mis à jour le 2026-09-03 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis