Après-midi jeux de société Bibliothèque municipale de Ouistreham Ouistreham

Après-midi jeux de société Bibliothèque municipale de Ouistreham Ouistreham samedi 4 octobre 2025.

Après-midi jeux de société Samedi 4 octobre, 15h00 Bibliothèque municipale de Ouistreham Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T15:00 – 2025-10-04T18:00

Fin : 2025-10-04T15:00 – 2025-10-04T18:00

Après-midi jeux de société animée par Annelyse Choin, ludothécaire chez Être & Jouer. Des centaines de jeux à découvrir, en famille, entre amis ou en solo. Entrée libre.

Bibliothèque municipale de Ouistreham 5 route de lion Ouistreham Ouistreham 14150 Calvados Normandie 02 31 97 08 43 https://www.facebook.com/bibliothequeouistreham Bibliothèque municipale appartenant au réseau des bibliothèques Caen la mer Parking à proximite.

Après-midi jeux de société animée par Annelyse Choin, ludothécaire chez Être & Jouer. Des centaines de jeux à découvrir, en famille, entre amis ou en solo. Entrée libre.

Ville Ouistreham