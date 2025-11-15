Après midi jeux de société Point Jeune (derriere Mairie) Bidache

Après midi jeux de société

Point Jeune (derriere Mairie) Place du Fronton Bidache Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Ouvert aux parents et enfants de 03 à 10 ans, animé par l’intervenante Christelle Larre. Pour une question d’organisation, pensez à signaler votre présence. .

Point Jeune (derriere Mairie) Place du Fronton Bidache 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49

