Après midi jeux de société Point Jeune (derriere Mairie) Bidache samedi 15 novembre 2025.

Point Jeune (derriere Mairie) Place du Fronton Bidache Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15

2025-11-15

Ouvert aux parents et enfants de 03 à 10 ans, animé par l’intervenante Christelle Larre. Pour une question d’organisation, pensez à signaler votre présence.   .

Point Jeune (derriere Mairie) Place du Fronton Bidache 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49  a.straub@communaute-paysbasque.fr

