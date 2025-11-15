Après midi jeux de société Point Jeune (derriere Mairie) Bidache
Après midi jeux de société Point Jeune (derriere Mairie) Bidache samedi 15 novembre 2025.
Après midi jeux de société
Point Jeune (derriere Mairie) Place du Fronton Bidache Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
Ouvert aux parents et enfants de 03 à 10 ans, animé par l’intervenante Christelle Larre. Pour une question d’organisation, pensez à signaler votre présence. .
Point Jeune (derriere Mairie) Place du Fronton Bidache 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49 a.straub@communaute-paysbasque.fr
English : Après midi jeux de société
German : Après midi jeux de société
Italiano :
Espanol : Après midi jeux de société
L’événement Après midi jeux de société Bidache a été mis à jour le 2025-10-28 par Office de Tourisme Pays Basque