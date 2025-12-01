Après-midi jeux de société Bouxwiller
Après-midi jeux de société Bouxwiller mercredi 10 décembre 2025.
Après-midi jeux de société
25 Grand Rue Bouxwiller Bas-Rhin
Début : Mercredi 2025-12-10 14:00:00
fin : 2025-12-10 17:00:00
2025-12-10 2025-12-20
Venez-vous amuser lors d’une après-midi jeux de société !
Préparez-vous à une séance de rires, de stratégie et de convivialité lors d’une après-midi jeux de société.
Que vous soyez un expert en tactique ou un amateur de bonne ambiance, il y aura des jeux pour tous les goûts.
Ouvert à tous
Avec la participation de Boux Jeux 0 .
25 Grand Rue Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 7 88 41 25 83
English :
Come and enjoy an afternoon of board games!
