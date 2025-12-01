Après-midi jeux de société Bouxwiller

Après-midi jeux de société

25 Grand Rue Bouxwiller Bas-Rhin

Début : Mercredi 2025-12-10 14:00:00

fin : 2025-12-10 17:00:00

2025-12-10 2025-12-20

Venez-vous amuser lors d’une après-midi jeux de société !

Préparez-vous à une séance de rires, de stratégie et de convivialité lors d’une après-midi jeux de société.

Que vous soyez un expert en tactique ou un amateur de bonne ambiance, il y aura des jeux pour tous les goûts.

Ouvert à tous

Avec la participation de Boux Jeux 0 .

English:

Come and enjoy an afternoon of board games!

