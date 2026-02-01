Après-midi jeux de société Breteil

Après-midi jeux de société

2 Rue Joseph Berrée Breteil Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 14:00:00

fin : 2026-02-21 17:00:00

Date(s) :

2026-02-21

La Cédille, en partenariat avec la ludothèque Strike, vous propose une après-midi jeux de société le samedi 21 février de 14h à 17h. En famille ou entre amis, venez vous amuser et découvrir ou re-découvrir de nombreux jeux sélectionnés rien que pour vous !

Tout public. Gratuit, inscription conseillée. .

2 Rue Joseph Berrée Breteil 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 06 09 89

