Après-midi jeux de société Breteil

Après-midi jeux de société
Début : 2026-02-21 14:00:00
fin : 2026-02-21 17:00:00
2026-02-21
La Cédille, en partenariat avec la ludothèque Strike, vous propose une après-midi jeux de société le samedi 21 février de 14h à 17h. En famille ou entre amis, venez vous amuser et découvrir ou re-découvrir de nombreux jeux sélectionnés rien que pour vous !
Tout public. Gratuit, inscription conseillée. .
