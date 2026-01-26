Après-midi jeux de société Espace Intergénérationnel La Durance Cabannes
Après-midi jeux de société Espace Intergénérationnel La Durance Cabannes mardi 17 février 2026.
Après-midi jeux de société
Mardi 17 février 2026 de 14h à 16h. Espace Intergénérationnel La Durance Boulevard Saint-Michel Cabannes Bouches-du-Rhône
Tarif :
Date :
Début : 2026-02-17 14:00:00
fin : 2026-02-17 16:00:00
Date(s) :
2026-02-17
Après-midi jeux de société à la Médiathèque Léopold Vidau.Enfants
La Médiathèque Léopold Vidau vous propose un après-midi jeux de société.
Venez vous amuser en famille ou entre amis ! .
Espace Intergénérationnel La Durance Boulevard Saint-Michel Cabannes 13440 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 47 96 mediatheque@mairie-cabannes.fr
English :
Afternoon of board games at the Médiathèque Léopold Vidau.
