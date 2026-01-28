APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTE BAR EL BARRIO Cazères
APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTE BAR EL BARRIO Cazères mercredi 28 janvier 2026.
APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTE
BAR EL BARRIO 4 Place Henri Barbusse Cazères Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-28 14:30:00
fin : 2026-05-27 18:30:00
Date(s) :
2026-01-28 2026-02-04 2026-02-11 2026-02-18 2026-02-25 2026-03-04 2026-03-11 2026-03-18 2026-03-25 2026-04-01 2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29 2026-05-06 2026-05-13 2026-05-20 2026-05-27 2026-06-03 2026-06-10
Un large choix de jeux
Pour découvrir, partager et jouer ensemble
Débutants comme joueurs confirmés. .
BAR EL BARRIO 4 Place Henri Barbusse Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 10 81 99
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A wide choice of games
L’événement APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTE Cazères a été mis à jour le 2026-01-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE