Après-midi Jeux de société Foyer Louis Terrenoire Ceaucé

Après-midi Jeux de société

Foyer Louis Terrenoire 2 rue de l’Ortel Ceaucé Orne

Début : 2026-02-21 16:30:00

fin : 2026-02-21 19:00:00

2026-02-21

Le comité des fêtes d’Avrilly propose un après-midi jeux de sociétés.

Si vous aimez le partage et vous amuser, cette soirée est pour vous !

A votre disposition des jeux de société variés pour petits et grands vous permettront de passer un moment loin des écrans et de nos soucis quotidiens.

Ouvert aux familles mais aussi aux adultes !

Jeux en libre-service.

Animé par Angélique Evrard de Oika Oika

Restauration et buvette sur place.

Entrée gratuite.

Paiement en espèces uniquement

réservation vivement conseillée .

Foyer Louis Terrenoire 2 rue de l’Ortel Ceaucé 61330 Orne Normandie +33 6 33 21 59 85

