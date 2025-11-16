Après-midi Jeux de société ! lieu-dit la Borie Cénac-et-Saint-Julien

Après-midi Jeux de société !

Le Comité Culturel et la Bibilothèque de Cénac vous invitent à partager un moment convivial le dimanche 16 novembre à partir de 14h00.

Venez découvrir en famille ou entre amis de nouveaux jeux de société ! L’association sarladaise Moyenâjeux animera ce moment de partage et de plaisir pour petits et grands !

English : Après-midi Jeux de société !

The Comité Culturel and the Bibilothèque de Cénac invite you to share a convivial moment on Sunday November 16 from 2:00 pm.

Come and discover new board games with family and friends!

German : Après-midi Jeux de société !

Das Kulturkomitee und die Bibilothek von Cénac laden Sie am Sonntag, den 16. November ab 14 Uhr zu einem geselligen Beisammensein ein.

Entdecken Sie mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden neue Gesellschaftsspiele!

Italiano :

Il Comité Culturel e la Bibilothèque de Cénac vi invitano a condividere un momento di convivialità domenica 16 novembre a partire dalle ore 14:00.

Venite a scoprire nuovi giochi da tavolo in famiglia o con gli amici!

Espanol :

El Comité Culturel y la Bibilothèque de Cénac le invitan a compartir un momento de convivencia el domingo 16 de noviembre a partir de las 14.00 h.

Venga a descubrir nuevos juegos de mesa en familia o entre amigos

