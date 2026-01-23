Après-midi jeux de société Cernay
Après-midi jeux de société Cernay mercredi 18 février 2026.
Après-midi jeux de société
5 rue des Moulins Cernay Haut-Rhin
Début : Mercredi 2026-02-18 14:00:00
fin : 2026-02-18 16:30:00
2026-02-18
Après-midi jeux et goûter jouez à de nombreux jeux de société en famille ou entre amis. Un moment convivial, amusant et ludique garanti.
Après-midi ludique 100 % jeux et goûter ! Participez à des parties de jeux de société variés, pour tous les âges et niveaux. Stratégie, amusement et convivialité sont au rendez-vous, pour un moment de partage et de plaisir en famille ou entre amis. .
5 rue des Moulins Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 7 68 02 61 24
English :
Afternoon games and snacks: play a variety of board games with family and friends. A friendly, fun and playful moment guaranteed.
