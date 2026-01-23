Après-midi jeux de société

5 rue des Moulins Cernay Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-02-18 14:00:00

fin : 2026-02-18 16:30:00

Date(s) :

2026-02-18

Après-midi jeux et goûter jouez à de nombreux jeux de société en famille ou entre amis. Un moment convivial, amusant et ludique garanti.

Après-midi ludique 100 % jeux et goûter ! Participez à des parties de jeux de société variés, pour tous les âges et niveaux. Stratégie, amusement et convivialité sont au rendez-vous, pour un moment de partage et de plaisir en famille ou entre amis. .

5 rue des Moulins Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 7 68 02 61 24

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Afternoon games and snacks: play a variety of board games with family and friends. A friendly, fun and playful moment guaranteed.

L’événement Après-midi jeux de société Cernay a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay