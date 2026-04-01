Après-midi Jeux de société Médiathèque Champagney

Champagney

Après-midi Jeux de société

Médiathèque 24 Grande Rue Champagney Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:00:00

fin : 2026-04-15 18:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Le réseau des médiathèques Rahin et Chérimont vous propose de nombreuses activités.

La médiathèque de Champagney vous propose une après-midi Jeux de société , animation pour petits et grands, gratuite. De 14h à 18h, le mercredis 15 avril.

Renseignements au 03 84 23 16 91 ou bibli.champagney@ccrc70.fr .

Médiathèque 24 Grande Rue Champagney 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 23 16 91 bibli.champagney@ccrc70.fr

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English : Après-midi Jeux de société

L’événement Après-midi Jeux de société Champagney a été mis à jour le 2026-03-10 par RONCHAMP TOURISME