Après-midi Jeux de société Médiathèque Champagney
Après-midi Jeux de société Médiathèque Champagney mercredi 15 avril 2026.
Champagney
Après-midi Jeux de société
Médiathèque 24 Grande Rue Champagney Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 14:00:00
fin : 2026-04-15 18:00:00
Date(s) :
2026-04-15
Le réseau des médiathèques Rahin et Chérimont vous propose de nombreuses activités.
La médiathèque de Champagney vous propose une après-midi Jeux de société , animation pour petits et grands, gratuite. De 14h à 18h, le mercredis 15 avril.
Renseignements au 03 84 23 16 91 ou bibli.champagney@ccrc70.fr .
Médiathèque 24 Grande Rue Champagney 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 23 16 91 bibli.champagney@ccrc70.fr
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English : Après-midi Jeux de société
L’événement Après-midi Jeux de société Champagney a été mis à jour le 2026-03-10 par RONCHAMP TOURISME
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