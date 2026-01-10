Après-midi jeux de société Châtenois
4 Parvis Charles-Louis Marchal Châtenois Bas-Rhin
Début : Dimanche 2026-02-01 13:00:00
2026-02-01
Après-midi jeux de société de 2 à 99 ans
Organisé par l’APEEC. 0 .
4 Parvis Charles-Louis Marchal Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est +33 6 64 68 45 99 fsc.chatenois67@gmail.com
English :
Afternoon board games for ages 2 to 99
