Après-midi jeux de société

4 Parvis Charles-Louis Marchal Châtenois Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-02-01 13:00:00

fin : 2026-02-01 18:00:00

Date(s) :

2026-02-01

Après-midi jeux de société de 2 à 99 ans

Après-midi jeux de société de 2 à 99 ans.

Organisé par l’APEEC. 0 .

4 Parvis Charles-Louis Marchal Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est +33 6 64 68 45 99 fsc.chatenois67@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Afternoon board games for ages 2 to 99

L’événement Après-midi jeux de société Châtenois a été mis à jour le 2026-01-10 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme