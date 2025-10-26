Après-midi jeux de société Cholet
Après-midi jeux de société Cholet dimanche 26 octobre 2025.
Après-midi jeux de société
65 avenue du Lac Cholet Maine-et-Loire
Tarif : 4 – 4 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-26 15:00:00
fin : 2025-10-26 19:00:00
Date(s) :
2025-10-26
La section jeux de société de l’ASPTT Chaud les Jeux! vous propose un après midi jeux de société dimanche 26 octobre, en famille ou entre amis ! .
65 avenue du Lac Cholet 49340 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 31 03 09 18 chaudlesjeux@proton.me
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Après-midi jeux de société Cholet a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de tourisme du Choletais