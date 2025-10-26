Après-midi jeux de société Cholet

dimanche 26 octobre 2025

Après-midi jeux de société

65 avenue du Lac Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 4 – 4 – EUR

Début : 2025-10-26 15:00:00

fin : 2025-10-26 19:00:00

2025-10-26

La section jeux de société de l’ASPTT Chaud les Jeux! vous propose un après midi jeux de société dimanche 26 octobre, en famille ou entre amis ! .

65 avenue du Lac Cholet 49340 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 31 03 09 18 chaudlesjeux@proton.me

