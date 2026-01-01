Après-midi jeux de société Collan

Après-midi jeux de société

Venez partager un moment convivial lors de cet après-midi jeux de société ! Gâteaux, café, thé et crémant seront de la partie ! .

Salle des fêtes Collan 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 98 68 53 66 leptitmonde2collan@gmail.com

