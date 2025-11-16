Après-midi jeux de société Conlie
Après-midi jeux de société Conlie dimanche 16 novembre 2025.
Après-midi jeux de société
13 Rue de Neuvy Conlie Sarthe
Début : 2025-11-16
fin : 2025-11-16
2025-11-16
Proposé par L'APE de l'école Primaire de Conlie, en collaboration avec Ecoloustik
Le dimanche 16 novembre 2025 de 14h30 à 17h30 à la médiathèque de Conlie
Tout public .
13 Rue de Neuvy Conlie 72240 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 29 34 05 bibli.conlie@gmail.com
