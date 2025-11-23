Après-midi jeux de société Contilly
Après-midi jeux de société Contilly dimanche 23 novembre 2025.
Après-midi jeux de société
Salle communale Contilly Sarthe
Début : 2025-11-23 14:00:00
fin : 2025-11-23 17:00:00
2025-11-23
Venez vous amuser un après-midi autour de jeux de société
Buvette et crêpes sur place avec paiement en CB ou en espèces
Entrée gratuite et de préférence apporter 1 ou 2 jeux
Pour plus de renseignements
comitedesfetescontilly@gmail.com .
English :
Come and enjoy an afternoon of board games
German :
Kommen Sie und amüsieren Sie sich einen Nachmittag lang bei Gesellschaftsspielen
Italiano :
Venite a godervi un pomeriggio di giochi da tavolo
Espanol :
Ven a disfrutar de una tarde de juegos de mesa
