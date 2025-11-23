Après-midi jeux de société Contilly

Après-midi jeux de société

Salle communale Contilly Sarthe

Début : 2025-11-23 14:00:00

fin : 2025-11-23 17:00:00

2025-11-23

Venez vous amuser un après-midi autour de jeux de société

Buvette et crêpes sur place avec paiement en CB ou en espèces

Entrée gratuite et de préférence apporter 1 ou 2 jeux

Pour plus de renseignements

comitedesfetescontilly@gmail.com .

English :

Come and enjoy an afternoon of board games

German :

Kommen Sie und amüsieren Sie sich einen Nachmittag lang bei Gesellschaftsspielen

Italiano :

Venite a godervi un pomeriggio di giochi da tavolo

Espanol :

Ven a disfrutar de una tarde de juegos de mesa

